Así se moverán los dineros de la reforma a la salud: Adres 

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez, afirmó que la reforma a la salud aportará 89 billones de pesos para el sector durante el 2024, mientras que en 10 años este costo alcanzará los 118 billones de pesos.

Subrayó que de esta forma se evidencia que los recursos de la salud crecen debido a los múltiples factores que se tuvieron en cuenta, como es el aumento del presupuesto nacional, los impuestos y otros factores.

“Vemos que es un escenario de crecimiento bastante positivo, es un crecimiento del 30% en 10 años”, dijo.

Apuntó que tras una serie de reuniones con el Ministerio de Hacienda se definieron los costos de la reforma y lo que no le corresponde a la reforma a la salud.

“Lo que no está en la reforma es la infraestructura y equipamiento, la capitalización de la Nueva EPS y el saneamiento de los hospitales públicos esta última arrastra un déficit de casi 7 billones de pesos, es un problema que ya está, no es de la reforma y el estado tiene que solucionar y no está en las cuentas de la reforma, pero el Ministerio de Hacienda propone financiar el 50% de ese pasivo, para mejorar la situación de los hospitales con 1.2 billones de pesos durante tres años consecutivos”, dijo.

Afirmó que en el caso de la capitalización de la Nueva EPS, se debe hacer con o sin reforma porque es la entidad que recibirá a los usuarios que no quieren atender las otras EPS.

“Fuera de estos gastos contingentes que hay que si hacerlos pero que no son gastos de la reforma es de 4.7 billones de pesos, es una decisión del gobierno formalizar a los trabajadores con o sin reforma y este es un proceso que ya empezó en todo el sector público, estos costos no significan un desfase fiscal, ni económico”, sostuvo.

Martínez fue enfático en señalar que los costos de la reforma estarán enfocados en la atención primaria, los servicios ambulatorios y hospitalarios especializados, el fortalecimiento de la red pública, infraestructura de los Centros de Atención Primaria (CAPIRS) y otras que incluye la formación catastrófica y epidemias.

El director de la Adres, afirmó que lo más difícil de la reforma a la salud estará en los primeros tres años.

“Tendremos 1.2 billones de pesos en el 2024, 668 mil millones de pesos en 2025 y 144 mil millones de pesos en el 2026 que las fuentes no financian por lo que se exige este esfuerzo adicional”, puntualizó.