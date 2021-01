La Policía de Tránsito y Transporte reveló que durante este puente festivo de Reyes Magos, se han movilizado por las diferentes carreteras del país más de 1 millón 800 mil vehículos, lo que significa un 56% menos frente al año anterior.

En diálogo con RCN Radio, el subdirector de la Policía de Tránsito, coronel Héctor González, señaló que pese a la baja afluencia de vehículos que se espera en comparación a años anteriores, se dispondrá de más de 7 mil uniformados en las principales vías del país.

"Se dispuso un dispositivo de 7 mil unidades viales y 546 puestos de prevención y control para orientar a los viajeros no solo en materia de tránsito, sino en medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la covid -19", dijo.

'Pico y placa' en Soacha

El oficial confirmó que hoy habrá 'pico y placa' en la entrada a Bogotá por Soacha (Cundinamarca), para facilitar el ingreso de vehículos.

"Desde las 12 del día hasta las 4:00 de la tarde habrá 'pico y placa' en Soacha para vehículos con placa par y desde las 4:00 pm a las 8:00 pm para los impares", dijo.

En ese sentido, el coronel señaló que se dispuso un contraflujo vehicular que viene desde Chinauta, Chusacá y Mondoñedo, para que los vehículos con 'pico y placa' puedan ingresar a Bogotá por las calles 13 y 80.

Paso en la línea

Frente a los cierres viales, el subdirector de la Policía de Tránsito y Transporte reportó que desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se activó el paso de vehículos particulares y de transporte de pasajeros en el Alto de La Línea mientras que las vías alternas serán el Alto de Letras en Manizales.

En cuanto a siniestros viales, el oficial reportó que "hemos tenido una reducción importante. De 3.600 pruebas de embriaguez, solo 23 conductores han sido sancionados por conducir en ese estado" .

Recomendaciones

Entre las recomendaciones entregadas por las autoridades de tránsito para quienes se disponen a retornar a sus hogares este festivo, se destacan el uso del tapabocas al interior del vehículo independientemente de que sean familia, mantener la ventilación con buen flujo de aire (ventanas abajo), no parar a consumir alimentos en sitios con aglomeraciones.

En ese sentido, el principal llamado es no exceder los límites de velocidad, teniendo en cuenta que las vías están más despejadas, además del llamado a los motociclistas a no realizar maniobras peligrosas, no pararse a comprar alimentos en lugares con aglomeraciones y evitar comprar pasajes ilegales en el servicio público de transporte.