Asociación de Enfermos Hepáticos califica como "catastrófica" la crisis del sistema de salud

La directora de Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales, la hermana María Inés Delgado, calificó como catastrófico y terrible lo que está sucediendo con los pacientes que se encuentran en una gran incertidumbre tras las intervenciones de las EPS Sanitas y Nueva EPS, que se suman al anuncio del retiro voluntario que ha solicitado Compensar.

La representante de los pacientes dijo que viven un momento difícil no solo por las enfermedades que padecen, sino por la incertidumbre en la que se encuentran por el temor que falle el sistema de salud y ya no los atiendan.

“Me parece catastrófico y terrible para nosotros los pacientes, aunque el Ministerio de Salud nos da parte de tranquilidad no creemos porque pasa a otro representante legal, por lo que los convenios tiene que cambiarse”, indicó.

Apuntó que para ellos fue sorprendente la intervención de Sanitas que venía prestando un buen servicio de salud a sus usuarios.

“Sanitas es una de las mejores EPS y no nos explicamos porque estos últimos años ha venido en picada, sin que el gobierno tenga en cuenta que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanza y somos nosotros los afectados porque no crea esta crisis nos genera ansiedad, estrés y temor de que no nos atiendan o entregar los medicamentos”, manifestó.

“El señor ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no nos recibe a los pacientes solo recibe a los que piensa como ellos, a los del mismo grupo político y la salud no tiene color, la salud es para todos los colombianos”, explicó.

Dijo que la situación más difícil por la incertidumbre del sistema de salud la están viviendo los pacientes trasplantados.

“Un paciente sin diálisis puede fallecer en ocho días, ya hay denuncias que la EPS Savia Salud intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, ha tenido personas muertas por falta de medicamentos como insulinas, teniendo en cuenta que los pacientes renales tienen una carga de enfermedad por hipertensión y diabetes; y yo creo que es muy grave para los pacientes mientras hacen esta transición tan brusca porque no la esperábamos”, manifestó.

La hermana María Inés Delgado no ocultó su tristeza al ver como se cae el sistema de salud, porque se ha luchado para que las personas tengan una mejor atención, para que se les garantice sus tratamientos y la entrega de sus medicamentos.

“Eso es muy triste ver porque como están interviniendo las EPS, y por eso Compensar prefieren adelantarse para evitar esa intervención, no sabemos cuál es la intención del señor ministro y del gobierno nacional frente a esto tan grave, para nosotros los colombianos”, subrayó.

Recalcó que una cosa es lo que dicen los funcionarios del gobierno y otra muy diferente la realidad que se vive en los centros de atención.

“Porque a nosotros nos pintan las cosas muy distintas, pero la realidad es otra, hay pacientes trasplantados que tuvieron fallas y ya ahora tienen que pensar en re trasplantarlo y eso hace que los recursos no alcancen, porque no les dan los medicamentos, y nos dicen en las EPS que no les pagaron a tiempos los Presupuesto Máximos y los están dejando morir, si esto es ahora como será en el futuro”, apuntó.

Según la representante de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales, lo más preocupante son las palabras del presidente Gustavo Petro, quien hace meses se anticipó a esta crisis.

“El Presidente lo ha dicho esto es un dominó, es una intención que tiene desde hace mucho antes de acabar con las EPS y ellos no se dan cuenta que las afectadas no son las EPS sino nosotros los pacientes que es lo más grave”, puntualizó.