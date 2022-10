Detienen sujeto en vuelo de Avianca por presunto comportamiento inadecuado contra menor de edad

En las últimas horas, las autoridades capturaron a un hombre que aparentemente en estado de embriaguez, protagonizó un incidente en el vuelo 8580 de Avianca que iba de Bogotá hacía la ciudad de Valledupar.

Aparentemente este sujeto es investigado por haber abusado de un menor de 6 años mientras hacía tocamientos completamente indebidos en su zona íntima. Una vez se le hizo el reclamo, agredió a un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien entró en defensa del menor.

Lea también: Un pasajero borracho causó que un vuelo internacional de Avianca se desviara

Un medio local de la ciudad de Valledupar, tuvo la oportunidad de entrevistar al funcionario, detallando que denunció el hecho ante la Policía una vez se dio el aterrizaje del avión que procedió a la ciudad sobre las horas de la noche.

Asimismo, mencionó que el problema también radicó en el personal que trabaja en la entidad ya que no reaccionaron a tiempo para evitar lo sucedido con el menor de edad.

El funcionario contó que el pequeño y su madre estaban sentados en la misma fila que el individuo. Este estuvo dormido durante gran parte del vuelo y durante el proceso de aterrizaje, el hombre despertó y fue donde presuntamente se dio el tocamiento indebido, donde la madre al ver lo que sucedió, increpa al sujeto en protección de su hijo.

“El señor toca al niño, por lo cual me levanto de la silla y le pido ayuda a la tripulación. No reaccionan y se quedan en los puestos mientras que el señor sigue tocando al niño de manera irrespetuosa y después de eso, me levanto de la silla, lo meto a otra silla, él se levanta de manera agresiva y comienza a tirarme hacía la cara”, dijo la madre del menor.

Lea también: Terrible agresión a policía en protesta indígena en Bogotá: le pegan con palos

El director de la Fiscalía del Cesar, Andrés Palencia, mencionó que, gracias a la intervención del miembro de la Unidad Nacional de Protección, pudieron neutralizar al sujeto y está bajo vigilancia. La madre del menor inmediatamente acudió a la URI para interponer la denuncia, mientras que la aerolínea no se ha pronunciado al respecto.