Audifarma remplazará a Cruz Verde en la entrega de medicamentos especializados de Sanitas

A partir de este miércoles 15 de noviembre, Audifarma comenzará a entregar los medicamentos especializados de la EPS Sanitas, luego que Cruz Verde anunciara que no seguiría con este proceso.

"Para garantizar la continuidad inmediata de la dispensación de los medicamentos No PBS hemos llegado a un acuerdo con Audifarma, empresa con más de 25 años de experiencia en gestión farmacéutica y con presencia a nivel nacional", sostuvo la EPS.

La entidad indicó además que "desde EPS Sanitas vamos a asumir de forma transitoria la financiación que le corresponde al Gobierno. No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica, pero lo hacemos por el compromiso que nos caracteriza con los colombianos y con el sistema, al que hemos contribuido por más de 28 años".

Sanitas recordó que en su momento fue notificada de la decisión de Cruz Verde "de no continuar con la dispensación de medicamentos no financiados con la UPC (Medicamentos No PBS) a nuestros afiliados a partir del 15 de noviembre por la situación de bloqueo financiero de sus proveedores".

Noticia en desarrollo...