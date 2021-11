Aumentan a 70 las oficinas de Instrumentos Públicos en cese de actividades en el país

En 70 oficinas de Instrumentos Públicos de Colombia se registran cese de actividades parciales y totales en rechazo a las difíciles condiciones laborales que enfrentan actualmente.

Los funcionarios anunciaron que continuarán manifestándose de manera pacífica, hasta que se logre una negociación con la Superintendencia de Notariado y Registro.

En RCN Radio dialogamos con el presidente del Sindicato de Registradores de la Superintendencia de Notariado y Registro, Jorge Zabaleta, quien aseguró que las razones del cese de actividades se concentra específicamente en tres aspectos que deterioran el servicio notarial en el país.

Según explicó el servicio registral representa más del 99% de los Ingresos de la SuperNotariado y se recaudan más de $1, 02 billones de pesos cada año aproximadamente y de ese recaudo de los ingresos se trasladan sin tener en cuenta con los costos, gastos y demás deducciones a otras entidades el 72% de los ingresos.

Precisó además que esto genera un detrimento del presupuesto que se requiere para el funcionamiento del servicio público registral.

"El servicio registral viene deteriorándose progresivamente por las malas decisiones de los superintendentes que han pasado por la entidad, que sumado a malos manejos, han congelado la planta de personal desde el año 2015, sin actualizarla hasta la fecha a pesar de que en tres leyes nos aumentaron funciones", señaló Zabaleta.

Señaló que es evidente la falta de personal, de elementos de trabajo e insumos para garantizar la efectiva atención de los usuarios además señaló que la superintendente Goethny García, ha calificado equivocadamente la protesta.

"Básicamente hay tres causas que originan la protesta que es una huelga social política, no es una huelga contractual o un paro como se ha venido tratando por parte de la superintendente Goethny García, esta tiene fundamento en la Constitución Política de Colombia", dijo.

Agregó que "la administración actual y las anteriores han venido marchitando el servicio registral de una manera soterrada y disimulada primero con la disminución presupuestal, básicamente se redujo la participación de la superintendencia de los ingresos brutos de la entidad y se entrega el 72% de los ingresos totales, 50% a la rama judicial, 12% al ministerio de justicia y 10% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; esos traslados afectan directamente a la prestación del servicio que queda desfinanciado".

Zabaleta precisó que esta situación se ve reflejada en el mal servicio e indicó que, no la responsabilidad no recae en los funcionarios que diariamente laboran allí sino en que no hay funcionarios que adelanten los trámites.

Indicó que desde el 2014 los procesos quedaron desfinanciados por la decisión que se adoptó por los traslados y que afectó directamente a los trabajadores.

"La entidad a partir de 2014 empezó en un retroceso tremendo, porque en las 195 oficinas de Instrumentos Públicos no solo se presta el servicio de registro de documentos sino también se incrementaron las funciones a través de varias leyes que se expidieron pero no se aumentaron los puestos de trabajo ni la planta de personal; en las oficinas ya no podemos asumir los trámites que solicita la ciudadanía", destacó.

Explicó también que muchos de los trámites que se demoraban 5 días, ahora tardan aproximadamente 20 días o más.

El presidente del Sindicato de Registradores de la Superintendencia de Notariado y Registro, aseguró que actualmente se cuenta con 2.300 funcionarios y se requieren por lo menos 1.500 puestos de trabajo adicionales, lo que permitiría descongestionar las oficinas de Instrumentos Públicos con 3.800 puestos de trabajo.

Entre tanto, la Superintendencia habilitó varios puntos en diferentes zonas del país para garantizar la atención de los usuarios.