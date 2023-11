Aumento del ACPM obligaría a subir el precio de las tarifas, advierten los transportadores

Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, aseguró a RCN Radio que hasta el momento no han logrado ningún acuerdo con el Gobierno Nacional, frente a la subida del precio del diésel en Colombia.

Cárdenas expresó que hasta no encontrar la fórmula del combustible, no se podrá llegar a un acuerdo con el Gobierno, “no hemos hecho ningún acuerdo con el Gobierno Nacional, hasta ahora vamos en la segunda mesa técnica, pero hasta no tener la fórmula como tal, de poder tener tranquilidad para todos los colombianos y que esto no afecte a nadie, no solo a los transportadores, sino en general a todo el país, no podemos sacar banderas a decir que ya llegamos a acuerdos porque no es así”, indicó el presidente de Fedetranscarga.

Agregó que el Gobierno de Gustavo Petro debe ser consciente de la situación económica que atraviesa el país y congelar el precio del combustible, para “poder dejar el combustible al precio que está ahorita por la situación que estamos atravesando todos los colombianos, estamos atravesando bajas en la construcción, bajas en las importaciones y las exportaciones, entonces estamos en un nivel adquisitivo muy difícil para todos los colombianos”.

Explicó que, si se llegará a aumentar el precio, como pasó con la gasolina, el gremio se vería afectado y obligado a subir sus tarifas en todo el territorio nacional,

“Vamos a exigir a los transportadores que suban las tarifas. Nosotros hemos cuantificado cuánto puede afectar mil pesos el subir el galón de ACPM, y eso lo cuantificamos en que más o menos el valor de la tarifa tendría que subir un 4% en cualquier tipo de producto”.

Finalmente, se refirió al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustible, aclarando que el supuesto déficit viene desde el 2016.

“El déficit de 100 billones es una sumatoria desde el 2016, entonces no es que tenga un déficit y donde no se suba el precio del diésel, entonces ese déficit va a ser quebrada del país", afirmó.

Dij0 además que, "en el tema del fondo de estabilización de combustibles pues él tiene su parlamento en donde él dice que el fondo de estabilización tiene un déficit de 100 billones pero si bien es cierto ese déficit es una sumatoria desde el 2016, entonces, no es que tenga un déficit y donde no se suba el precio del diésel entonces ese déficit va a ser quebrar al país porque no es así”, afirmó Cárdenas.

Y agregó que con el alza que ha tenido la gasolina “ya podemos suplir anualmente 20 billones de pesos para ese déficit que se dice que se tiene”.