Aumento en precio de la gasolina: en esto quedó en las principales ciudades del país

El mes de febrero llegó con un fuerte golpe al bolsillo de los colombianos; el precio de la gasolina y del ACPM tuvo un aumento con base en la variación del índice de precios al consumidor del año anterior.

Según dio a conocer Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energeticos (Fendipetroleo), el incremento para la gasolina es de $164.49 y para el ACPM de $162.48.

Vale la pena resaltar que este aumento no se da por la administración del presidente Gustavo Petro, si no está regulada en la resolución No. 40222 de 201 del Ministerio de Minas y Energía.

"Debido a la indexación tanto del margen de distribución minorista, como del impuesto nacional; contenido tanto en la gasolina como en el ACPM, se da el incremento mencionado en ambos productos", dice el artículo 1 de dicha resolución.

En cuánto quedó el galón de gasolina en las principales ciudades del país

Desde este viernes, los conductores de las principales ciudades del país deberán tener en cuenta este aumento a la hora de tanquear su vehículo. Por esto, aquí en RCN Radio le contamos en cuánto quedó el precio de la gasolina con el último incremento: