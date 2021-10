Aún con retrasos en Hidroituango no habrá desabastecimiento de energía: MinMinas

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, desmintió las alertas que apuntan a un posible racionamiento de energía si se retrasan las obras de la hidroeléctrica de Ituango, ya que dos de las empresas que hacen parte del consorcio constructor entraron en proceso de reorganización.

Según el ministro, no hay riesgo de desabastecimiento de energía ni para el próximo año ni para el 2023. “Tenemos los embalses en máximos históricos han estado por encima del 85%, niveles que no veíamos desde 1987. Sorprende que el año pasado en la pandemia tuvimos una sequía que se extendió no se habló de desabastecimiento de energía y este año que tenemos los embalses a tope, hay preguntas sobre esto, no hay riesgo ni para 2022 ni para la temporada de 2023”, dijo.

Así mismo, el ministro Mesa señaló que el avance en el proyecto de Hidroituango es de más de del 85% en las obras civiles.

“El futuro energético del país se construye con honestidad, sin corrupción, con planificación y cumplimiento de la ley. Aquí hay detrimento de 12 billones de pesos de las y los colombianos que deben ser devueltos por las empresas y políticos responsables”, precisó.

Es de mencionar que esta semana, la Constructora Conconcreto solicitó a la Superintendencia de Sociedades iniciar un proceso de reorganización empresarial con el fin de “facilitar la preservación de la empresa y el empleo y sin descuidar los intereses de proveedores, acreedores y accionistas”.

La compañía señaló que "el reciente fallo en primera instancia de la Contraloría General de la República, por una cifra de 4,3 billones de pesos, tiene un innegable impacto patrimonial y operativo”.

Así mismo, la sociedad Coninsa Ramón H S.A., que también hace parte del consorcio constructor de Hidroituango, fue admitida en el proceso de reorganización empresarial.