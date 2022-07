Aunque ganó Baloto se acabó divorciando y su vida se convirtió en una completa tragedia

Ganó Baloto, pero acabó con su vida en soledad y tragedia

Después de haberse ganado el Baloto, ella –la ganadora– compró un carro de segunda de una marca que demostrara que no tenía una vida ostentosa. Y es que, junto a su pareja, la mujer quería que se le notara lo menos posible que había ganado el sorteo.

Sin embargo, esa prudencia no duró mucho. Al año ambos compraron una casa de $500 millones en una ciudad donde claramente era muy difícil pasar desapercibidos.

Además, ella quiso cumplirles todos los caprichos a sus sobrinos y viajó mucho con ellos. Además, costeó fiestas que incluyeron una Primera Comunión de $20 millones, colegios costosos y hasta clases de equitación, natación y música.

Pero las cosas no pararon ahí. La pareja invirtió $1.000 millones en un negocio que se convirtió en un caos total porque estaban ambas familias y todos se dieron cuenta que era un lugar donde no querían estar, pero que el capital no les dolía.

Luego de esto vinieron más tragedias. Se divorció, se empezó a ir su familia de su lado, se llevaron a sus sobrinos fuera del país y se quedó sin parte de las personas con las que quería compartir la fortuna. De ahí que ella muchas veces pensara de qué sirve la plata.

Por eso, el peor recuerdo de los días del Baloto fue ver como su hermana la acabó alejando de sus sobrinos, quienes para ella son su tesoro más preciado. Finalmente, ella los estaba pagando una vida que los padres no les podían dar.

Después de haber dividido en dos el dinero por su separación, a ella le quedaron la casa de los $500 millones, dos apartamentos que compró y una parte de la plata en el banco.

Ahora bien, la ganadora exhorta a quienes juegan Baloto a no creer que por tener tantos ceros en el banco no van a tener que volver a trabajar nunca.