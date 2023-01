Autoridades hallaron cadáver de un hombre en una alcantarilla de Chaparral, Tolima

La tarde del pasado lunes 2 de enero, las autoridades de Chaparral, Tolima, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que, al parecer, estaba desaparecido desde el 31 de diciembre de 2022.

El cuerpo, que fue hallado en una alcantarilla, ubicada en la vía llegando a la vereda Punterales en el corregimiento El Limón de Chaparral, fue identificado como Efrén Sánchez Tique por parte de sus familiares, quienes llegaron al sitio y confirmaron que se trataba de ‘el Gato’, como era reconocido en el sector.

Del mismo modo, hizo presencia en el lugar los uniformados de la policía judicial, quienes efectuaron la inspección técnica al cadáver.

Desde el sábado 31 de diciembre, por redes sociales, se compartió la foto del hombre, con la que señalaban que Efrén estaba desaparecido desde hace unas horas.

“Recurro a este medio a quien me pueda colaborar o me pueda dar información respecto al señor Efrén Sánchez Tique, más conocido como ‘Gato’, no sabemos nada de su paradero desde el 31 de diciembre a mediodía que salió de su casa hacia Chaparral”, decía la publicación.

Así mismo, según el mensaje, se pudo establecer que el hombre fue visto por última vez más o menos como a las 4 de la tarde en el sector de El Limón, mismo lugar donde fue encontrado sin vida.

Hasta el momento, no se tiene pronunciamiento oficial de las autoridades. Se desconocen las causas de la muerte.