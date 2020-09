Avianca deberá pagar millonaria indemnización al sindicato de pilotos

Por decisión de la Corte Suprema de Justicia, la aerolínea Avianca deberá indemnizar a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) con $500.000.000 por perjuicios ocasionados como consecuencia de la violación de sus derechos fundamentales de asociación y libertad sindical.

La Sala de Casación revocó parcialmente la decisión emitida por el Juez Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, el 30 de septiembre de 2009. Sin embargo, de acuerdo con el capitán Jaime Hernández, presidente de Acdac, este pleito inició en 2005 cuando Germán Efromovich y Fabio Villegas lideraban la compañía.

"La llegada de Germán Efromovich y Fabio Villegas a Avianca, hace 15 años, significó el inicio de una época de violación a los Derechos Humanos, de persecución, de discriminación que afectaba en todos los aspectos laborales y en el caso de los pilotos temas incluso operacionales", explicó Hernández, quien señaló que "este fallo, que llega de la Corte 15 años después, nos da la satisfacción de decirle a los colombianos que teníamos la razón".

De acuerdo con el líder sindical "en el año 2003, Avianca entró a Capítulo 11 y cuando llega Efromovich los pilotos llevan cuatro años sin incremento salarial. La solución fue crear un Pacto Colectivo donde ofrecían subir los sueldos y bonos, pero en cambio debían retirarse de Acdac, y ante la crisis económica de ese momento, los pilotos tuvieron que salirse de la asociación para poder subir el salario. Esto fue un acto de discriminación".

Las condiciones laborales de los pilotos desataron en la protesta de 2017. "Esto solo fue el resultado de 12 años de vivir y operar bajo presiones y así Acdac ganara las tutelas ellos, las cumplían de manera parcial o no las cumplían; sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que la tuvimos la razón y que lo único que hicimos fue defender con honor y con dignidad, no solamente nuestra profesión, sino también el lugar de trabajo y las operaciones que estábamos llevando a cabo".

Para Hernández, "con este fallo se cierra este capítulo y por eso también estamos esperando a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se pronuncie sobre la legalidad de la huelga, porque sabemos que fue transparente y pacífica". También quedan pendientes las investigaciones de la Fiscalía con el tema de las interceptaciones ilegales, que al parecer se habrían dado durante las conversaciones que se adelantaron en el marco de la huelga de pilotos.

Señaló que por ahora no es una prioridad el pago de la indemnización, pese a que desde hace seis meses la Asociación no percibe ingresos. Sobre la decisión, que tuvo como ponente al magistrado Iván Mauricio Lenis, la aerolínea Avianca manifestó que no ha sido notificada formalmente.