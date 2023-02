La aerolínea colombiana Avianca se pronunció sobre el caso del futbolista que hizo parte de la Selección Colombia, Carlos Sánchez, quien denunció a través de la red social Twitter, el cobro de tres millones de pesos por el transporte de sus maletas en un vuelo Bogotá-Buenos Aires, por el que había pagado $11 millones.

La compañía sostuvo que el precio adicional del cobro de las maletas se debe a que el peso máximo para este tipo de vuelo es de 23 kilos y este se excedió por parte del deportista.

“El cobro por equipaje corresponde a dos maletas y pago de peso adicional. Una de 30kg, la segunda de 31 kg, es decir, 7 y 8 kg adicionales al peso permitido para equipajes de bodega”, afirmó el equipo de comunicaciones de Avianca.

Con respecto al costo del tiquete de $11 millones para esta ruta, la aerolínea confirmó que fue comprado el pasado 10 de febrero a través de una agencia de viajes.

“El precio mencionado incluye trayecto desde y hacia Buenos Aires, el tiquete fue comprado a través de agencia de viajes el 10 de febrero, en tarifa M, dos días antes de su primer trayecto”, sostuvo Avianca.

De igual forma, la compañía confirmó que el futbolista fue embarcado en un vuelo; sin embargo, destacó que no realizó un check-in previo, por lo que quedó en una lista de espera por algún tiempo.

“El cliente no había hecho check in previo y por esto quedó inicialmente lista de espera, al momento de hacer check in en el aeropuerto”, destacó la aerolínea.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte, a través de esta misma red social, hizo una invitación al futbolista para denunciar este tipo de casos a través del correo electrónico: vur@supertransporte.gov.co o la línea de atención 01 8000 91 56 15.