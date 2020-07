Banco Agrario asegura que no entregó información confidencial a Claro

El Banco Agrario de Colombia le salió al paso a las acusaciones de la empresa de comunicaciones Claro sobre la supuesta entrega de información confidencial a la compañia Movistar para favorecer a esta última durante la adjudicación de una multimillonaria licitación por un valor cercano a los 120 mil millones de pesos para la operación los servicios de tecnología y seguridad informática.



"Es falso que el Banco Agrario haya divulgado información confidencial de la propuesta de Comcel S.A. (nombre legal de Claro) al otro proponente. En observancia del principio de publicidad e igualdad entre los oferentes, el Banco Agrario está obligado a compartir la información contenida en las propuestas entre los oferentes, a menos que se considere como confidencial en los términos de la sentencia T-1029 de 2005 de la Corte Constitucional" aseguró la entidad financiera a través de un comunicado.



Según el Banco la información que le fue compartida a Movistar no tenía el caracter de confidencial y Claro también tenía acceso al mismo tipo de información que estaba consignada en oferta de su competidora.



"...de acuerdo con la Ley, la mayoría de esta información no cumplía con los criterios para ser clasificada como confidencial (...) el Banco, en consecuencia, no divulgó la información que tenía justificación de reservada, que es la que Comcel S.A. denuncia como revelada. Es de aclarar que Comcel S.A. tuvo total acceso a la información no confidencial plasmada en las ofertas de los otros proponentes", agregó el Banco Agrario.



La entidad finaciera también manifestó que de ninguna manera favoreció a Movistar en el proceso de licitación e indicó que "es falso que Colombia Telecomunicaciones S.A (nombre legal de Movistar) no cumpliera con varios de los requisitos mínimos que otorgan el puntaje (...) Comcel S.A. malinterpreta la referencia de dicho equipo puesto que el 1G corresponde a la capacidad de aceleración u optimización, lo cual no es un requisito solicitado en este proceso de contratación".



El proceso de licitación fue acompañado por la Universidad de los Andes que fue contratada por el Banco Agrario como consultor externo y experto en la materia, la institución educativa está encargada de certificar que las empresas proponentes cumplen técnicamente con los requisitos.

"El Banco Agrario en este proceso logró una oferta 21.000 millones de pesos inferior al presupuesto asignado por el banco producto de un sondeo de mercado. El proceso de contratación BAC 2019-161 ha sido transparente y con absoluto apego a la Ley y a las políticas de la entidad, razón por la cual seguirá su cronograma previsto hasta su adjudicación" aseguró la entidad.

Por ultimo, el Banco Agrario anunció que está analizando entablar acciones judiciales en contra de Claro.