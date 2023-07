Bancolombia les dio una mala noticia a sus usuarios. Anunció que el próximo jueves 3 de agosto dejará de funcionar por unas horas, debido a unas actualizaciones en sus sistemas virtuales y aplicativos que realizarán para mejorar la experiencia de los usuarios.

“El jueves 3 de agosto, entre las 03:00 y las 03:50 de la mañana, tendremos restricción en algunos servicios por una actualización", informó la entidad bancaria sus clientes por medio de un mensaje.

Le puede interesar: Bancolombia lanzó nueva plataforma de pago que le hará rendir el dinero

Sin embargo, el banco explicó que los retiros y compras con tarjetas sí estarán funcionando con normalidad durante ese tiempo.

“Mientras tanto, podrás retirar en cajeros y pagar con tus tarjetas débito y crédito”, dice el mensaje que envió a sus clientes.

Bancolombia procura hacer este tipo de actualizaciones en horas y días en los que no haya mucho movimiento financiero, para que las personas no se vean tan afectadas con el tiempo en el que no prestarán algunos servicios.

Lea también: Nequi regala $300 pesos por botella de Alpina consumida: qué debo hacer y cómo registrarme

La entidad bancaria pidió a sus usuarios tomar precauciones ante las actualizaciones que se estarán llevando la próxima semana, para que realicen con anterioridad los movimientos que deseen hacer con Bancolombia.