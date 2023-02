Basílica de Chiquinquirá pide excusas por homilía en la que sacerdote habló mal de Antioquia

El Rector de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Boyacá, Fray Carlos Mario Alzate, lamentó y pidió excusas por el lenguaje usado por el padre Fernando Piña, durante su homilía del domingo, en la que dijo que la cultura paisa se caracterizaba por grandes males como el narcotráfico y la prostitución, al hacer referencia al caso de más de mil niñas que se dedicaban a este oficio en la ciudad de Medellín.

Le puede interesar: Video: Sacerdote recibió peregrinación paisa con agravios: "la universidad para prostituirse la montó un paisa"

En diálogo con RCN Radio, Fray Carlos Mario Alzate, quien es antioqueño, afirmó que “fue un exceso verbal de parte del padre Piña”, al explicar en la misa del primer domingo de cuaresma , las tentaciones a las que se vio sometido el señor, “ y puso un ejemplo que fue desafortunado, pero obviamente, ni el escenario, ni el público, ni el momento ameritaban comentarios como esos”, subrayó la máxima autoridad de la iglesia católica en Chiquinquirá.

Fray Alzate resaltó que la cultura paisa tiene grandes atributos, cualidades y ejecutorias y también ha sido signada en su momento por defectos y fenómenos protuberantes que afectan la vida nacional, “pero el padre Fernando Piña lo que hizo fue referirse concretamente al narcotráfico y a la prostitución por redes sociales, decía que había una estructura de más de mil niñas dedicadas a ese oficio”.

“Esos comentarios cayeron muy mal en el público , había un grupo de ellos que reaccionaron de forma airada, le reclamaron por las palabras por las cuales los había ofendido”, acotó Fray Carlos Mario Alzate.

Agregó que aunque algunos consideran que es cierto lo planteado por el sacerdote, “en el fondo es falso porque son fenómenos que acogen a todo el país , no solamente a la región antioqueña. Hay quienes consideramos, y en ese grupo me incluyo yo y los frailes de la Basílica, que no era la manera de expresarse, ni era el tono para la explicación de la homilía”, subrayó el Rector de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Añadió Fray Alzate, que el padre Fernando Piña “está muy triste, está afligido por lo que pasó, nunca calculó como esto se volvió una bola de nieve . Yo estoy sorprendido por la forma como todo el mundo está escribiendo, algunos apoyándolo, pero la gran mayoría manifestando su inconformidad y su fastidio por un lenguaje y unos términos que no eran los propios de una homilía dominical”.

Lea también: Vuelve tapabocas obligatorio en el transporte público y se suspende el Pico y Placa Solidario en Bogotá

Fray Carlos Mario Alzate, indicó finalmente que le dijo al padre Piña que emita un comunicado "disculpándose, invitando a la cordura y al uso responsable del micrófono, no sólo para los pastores, sino también para los periodistas y medios donde hay tanta polarización, obviamente para no prestarnos y generar conflicto. El hará una intervención expresando su pesar, su dolor y dando excusas a los fieles que se sintieron lastimados por las afirmaciones fuertes que hizo el domingo”.