Blindajes falsos en carros de la UNP: Procuraduría anuncia investigación

La semana pasada el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, hizo una radiografía en el Congreso sobre cómo recibió la entidad que hoy está a su cargo, luego de terminarse la administración del presidente Iván Duque.

Le puede interesar: Conductor de la UNP capturado con coca sobornó con $300 millones a la Policía

Rodríguez denunció que algunos vehículos que están asignados a personalidades y dirigentes políticos del país, tienen blindaje falso.

“Ese es un vehículo por el que la UNP paga un arriendo como vehículo blindado, ese vehículo fue asignado a una alta personalidad de este país. Al vehículo se le hizo una inspección y se encontró que el blindaje era falso, como se pueden ver allí la parte de la batería, la parte de enfrente, la parte trasera, al quitar el tapizado, no tenía el blindaje, tampoco en las puertas delanteras y traseras”, reveló.

Pues solo unos días después de esta denuncia que causó gran controversia, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), inició indagación previa por presuntos hechos de corrupción relacionados con falsos blindajes de vehículos que son administrados por esta entidad, varios de ellos destinados a la seguridad de líderes y defensores de derechos humanos.

El ente de control ordenó una inspección disciplinaria en las oficinas de la Unidad Nacional de Protección, con el fin de recibir información, recolectar los procesos contractuales de los blindajes de vehículos denunciados, esclarecer los hechos y obtener la documentación relacionada con las presuntas irregularidades, así como las demás pruebas que sean necesarias para la individualización de los presuntos autores.

De acuerdo al auto de apertura, la Procuraduría solicitó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, un informe detallado con los registros de las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos irregulares expuestos durante el debate de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República relacionados con el blindaje de vehículos que están bajo la administración de la entidad.

Sobre la protección de los líderes sociales, Augusto Rodríguez advirtió que no tienen como garantizar la seguridad de muchos de ellos, debido a que hay problemas con los blindajes y la adquisición de los vehículos.

Le puede interesar: Conductor que llevaba 150 kilos de coca en camioneta de la UNP tenía antecedentes por lo mismo

“Los líderes están siendo asesinados porque no tenemos como protegerlos, las empresas 'blindadoras' estamos en un proceso de selección abreviada para contratarlas y nos encontramos que el parque automotor de protección es un parque vetusto, acabado, que no se ha podido renovar, porque no hay vehículos blindados en el país y no se está produciendo la cantidad suficiente y algunos vehículos hay que comprarlos co