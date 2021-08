Bogotá, Barranquilla y el departamento Bolívar recibirán refugiados afganos, dice Duque

Durante su visita a Barranquilla el presidente Iván Duque confirmó que Bogotá, la capital del Atlántico así como algunos sectores en el departamento de Bolívar, serán algunas de las regiones que acogerán a los refugiados afganos que salieron de su país, tras la toma del poder por parte de los talibanes.

El jefe de Estado señaló que: "Hoy he recibido comunicación de varios alcaldes, aquí el alcalde de Barranquilla el señor Jaime Pumarejo me ha manifestado su interés, el gobernador de Bolívar el doctor Vicente Blel me ha manifestado el interés y la alcaldesa de Bogotá que también me llamó y ha manifestado su interés de colaborar, y cómo se colabora buscando esas facilidades logísticas que como lo dije van a ser sufragadas por Estados Unidos".

Justamente esta tarde el presidente Iván Duque en compañía del embajador de los Estados Unidos en C0lombia Philip Goldberg confirmaron que al país llegará un grupo de refugiados afganos de manera transitoria. Según señaló Duque estos refugiados buscarán normalizar su situación migratoria para posteriormente migrar hacia los Estados Unidos.

También en las últimas horas se pronunció la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez sobre esta ayuda que brindará Colombia a los refugiados de Afganistán, la funcionaria gubernamental se expresó a través de su cuenta de Twitter y aseguró: "Colombia reafirma solidaridad con pueblo afgano, especialmente con las mujeres que sufren temor a la restricción de sus libertades, Apoyamos a Estados Unidos en la iniciativa 100% financiada por ellos, para acoger a ciudadanos afganos en tránsito hacia ese país, Solidaridad y humanidad, valores de Colombia".