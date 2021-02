Bogotá registra 13.703 muertos por coronavirus

ALERTA SOBRE LAS VACUNAS

La Procuraduría General de Colombia alertó este lunes que en algunas regiones del país se han perdido dosis del primer lote de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, así como denunció irregularidades en relación con los turnos de vacunación que comenzó el pasado miércoles.

"El Ministerio Público ha anunciado que solicitará las explicaciones necesarias en cada caso e iniciará las investigaciones que corresponda a fin de establecer si por acción o por omisión se debe aplicar algún tipo de sanción", informó la Procuraduría.

El organismo de control identificará además aquellos casos en los cuales se deba informar a las autoridades judiciales o a la Policía.

"No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca, no vamos a bajar la guardia en ninguna región, no vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por acción u omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la Ley", afirmó la procuradora Margarita Cabello.