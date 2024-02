Buena noticia para quienes comprarán casa nueva: recibirían doble subsidio de hasta $117 millones

La Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá anunció una valiosa ayuda a los hogares de menores recursos para que puedan cumplir el sueño de tener casa propia a través del Subsidio Complementario Distrital de Vivienda.

Dicho subsidio tiene como objetivo principal apoyar a los hogares que buscan adquirir viviendas VIS o VIP en Bogotá. La vivienda VIS no debe superar los 150 SMMLV ($136.278.900), y la VIP no debe exceder los 90 SMMLV ($81.767.340), de acuerdo con el SMMLV del año 2021.

El programa no solo se limita a hogares familiares, sino que también se extiende a hogares unipersonales. Para acceder al subsidio, se requiere la obtención de un crédito hipotecario al momento de la aprobación del crédito.

¿Cuánto entrega el subsidio de vivienda del Distrito?

El valor del Subsidio de vivienda del Distrito varía según los ingresos del solicitante, no obstante se conoció que la suma puede ascender hasta los 30 salarios mínimos.

Y de acuerdo con la Secretaria, para 2024 se tiene se espera otorgar 1.000 subsidios, de los cuales 700 se asignarán durante los primeros 100 días del año.

Entre los requisitos establecidos para acceder al subsidio se incluyen no ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, no haber sido beneficiario de coberturas de tasa de interés, y no estar reportado en las centrales de riesgo.

• La sumatoria de los ingresos del hogar no deben superar los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

• No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

• No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.

• No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

• Tener un cierre financiero.

Subsidio de vivienda del Distrito se puede acumular con el de Caja de Compensación Familiar

Por su parte, dentro de los grandes beneficios, existe la posibilidad de combinar este subsidio del Distrito con el de 'Mi Casa Ya' y el de la 'Caja de Compensación Familiar’, ofreciendo a los beneficiarios una mayor flexibilidad financiera.

Es decir que, por ejemplo, si un ciudadano aplicara al subsidio del Distrito (30 salarios mínimos) y al de Colsubsidio (30 salarios mínimos) alcanzaría la suma de 117.000.000.

Con esta iniciativa, la Secretaría Distrital del Hábitat busca no solo facilitar el acceso a la vivienda, sino también mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de bajos recursos en Bogotá.