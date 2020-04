Buenas noticias: Colombia supera los 1.000 recuperados de COVID-19

El ministro de Salud, Fernando Ruíz, alertó que le preocupa la situación en algunas ciudades del país como Cali, donde las personas "se relajaron" con la disciplina de la cuarentena y están violando el aislamiento obligatorio, generando así un mayor riesgo de propagación del virus.

Vea también: Preocupa que en algunas ciudades se relajó disciplina con cuarentena: Minsalud

Además desmintió que en Colombia se hayan comprado pruebas serológicas de mala calidad, luego de que unas declaraciones suyas durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, fueran sacadas de contexto.

“Comenté que se han presentado casos en los cuales se han entregado pruebas ‘chimbas’, pero me refería a casos en España y otros países donde se han terminado comprando pruebas de mala calidad”, afirmó en diálogo con La FM, asegurando que a la fecha el país no ha comprado pruebas serológicas y solo se han manejado las de PCR y no han reportado inconvenientes.