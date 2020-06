Cada dos días muere un niño desnutrido de menos de 5 años

Viviana, la octava hija de familia Jayariyú, Murió a los cuatro meses de nacida por desnutrición.

Sus escasos 120 días de vida los pasó en la ranchería Jamusero, corregimiento de Irraipa, en La Guajira. Su mamá, Beatriz, no habla español pero cuenta su historia en lengua wayuunaiki y Elena otra de sus hijas nos traduce.

“Ella dice que no quiso dejar morir su hija, pero ajá, nosotros no teníamos para comprar el alimento, no teníamos para darle y con el mismo pecho la bebé no se abastecía, la bebé lloraba, quería más hasta que finalmente entró en desnutrición”, dijo.

Esa mujer es el retrato de una de esas tragedias que los colombianos más pobres enfrentan cada día y a la cual los menos pobres se acostumbraron. Este año hasta el 6 de junio ya habían muerto 82 niños menores de 5 años por desnutrición en Colombia.