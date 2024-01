Caja de compensación entregará subsidio de vivienda de hasta $39 millones: Link para acceder

Colsubsidio, es una de las cajas de compensación más importantes del país y se destaca por ser una fuente de apoyo para aquellos que buscan alcanzar el sueño de la vivienda propia en Colombia.

Con más de 1,5 millones de usuarios, la entidad ofrece una serie de beneficios que van desde descuentos, bonos escolares y subsidios que garantizan un mejor futuro a sus afiliados y sus familias.

Le puede interesar: Gobierno Petro prestará dinero a jóvenes para comprar casa propia: las cuotas serían muy bajas

Por ejemplo, su subsidio de vivienda familiar le brinda a los trabajadores la posibilidad de costar la cuota inicial de una nueva vivienda y lo mejor de todo es que este auxilio económico no constituye a un préstamo y no conlleva obligación de devolución.

El subsidio de vivienda familiar, se aplica a viviendas nuevas de Interés Social (VIS) con un valor de hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), equivalentes a $195.000.000, en ciudades como Bogotá, Tabio, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, entre otras. Para otras ciudades y municipios, el valor asciende hasta 135 SMMLV, es decir, $175.500.000.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio de vivienda de Colsubsidio?

En esa línea, Colsubsidio dio a conocer que para 2024, su subsidio de vivienda entregará $39.000.0000 a los trabajadores que estén procesos en comprar una vivienda nueva y con este dinero, se espera que pueda cubrir la cuota inicial y un poco más.

Lea también: ¿Quiere comprar vivienda en Bogotá? Alcaldía entrega subsidios de hasta 30 salarios mínimos

Y es que, la caja de compensación, se une a los esfuerzos del Gobierno Petro por impulsar que cada vez más colombianos sean propietarios.

Los requisitos para acceder al subsidio incluyen ser afiliado a Colsubsidio, no ser propietario de vivienda en el país, no tener ingresos familiares superiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 5.200.000 y no haber sido beneficiario previamente de un Subsidio Familiar de Vivienda.

Finalmente, Colsubsidio tiene la facultad de ajustar el subsidio inicialmente asignado según ciertas condiciones del hogar, que incluyen la afiliación a la caja de compensación, la conformación del grupo familiar, el estado civil, y mantener la condición socioeconómica del hogar.