Caleña fue asesinada con cuchillo por su pareja sentimental en Estados Unidos

Una joven caleña identificada como Daniela García Murillo, de 24 años, fue asesinada con arma blanca por su esposo. Los hechos se registraron en el pueblo West New York, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según versiones preliminares, en la madrugada del martes 7 de febrero, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y golpes en el interior del apartamento donde la víctima vivía con su pareja sentimental.

Tras varios forcejeos al inmueble, la Policía del condado encontró el cuerpo de la mujer con múltiples heridas de arma blanca y capturó al agresor identificado como Jimmy Alexis Elvira, de 40 años de edad.

“Aproximadamente a las 5:54 a.m. del martes, la Policía de West New York respondió al 4914 Murphy Place con un informe de una persona herida y encontraron a García-Murillo sin vida con aparentes heridas de arma blanca en el abdomen. García-Murillo fue declarado muerto en la escena a las 6:31 a.m.”, precisó el fiscal encargado del caso.

Hasta el momento, el presunto asesino se recupera de las heridas que él mismo se ocasionó mientras espera el proceso legal correspondiente.

Por otro lado, familiares y amigos de la joven piden apoyo de la Cancillería para repatriar el cuerpo de la víctima y brindarle las respectivas honras fúnebres en Cali.

Víctima de agresiones

Familiares de la víctima expresaron, para un medio de comunicación nacional, que Daniela García había viajado junto a su esposo a Estados Unidos hace dos meses con el objetivo de trabajar y brindarle una mejor calidad de vida a su hijo de siete años de edad, que actualmente reside en Cali.

De acuerdo con el relato, la mujer había expresado que su esposo se había convertido en un hombre violento, incluso, la agredía física y verbalmente en repetidas ocasiones en piso americano.

Violencia contra la mujer

A finales del mes de enero, la secretaria de Bienestar Social Distrital de Cali, María Fernanda Penilla, informó que en el año 2022 se registraron 985 casos de violencia contra la mujer, por ello, invitó a las personas víctimas de este flagelo a denunciar y a no tolerar ningún tipo de maltrato.

“Debemos hacer visible el tema del maltrato intrafamiliar porque normalmente los feminicidios empiezan por ahí. Nosotros hemos sido claros y le decimos a las mujeres que no se debe callar ante una situación que la haga sentir triste, incómoda o temerosa”, expresó la funcionaria.

Además, agregó que “lo que pasa es que la gente piensa que la violencia contra la mujer es solamente la física, pero también está la psicológica, económica, sexual, entre otras”.