Calor y sequías en Colombia: climatólogo hace una dura advertencia

Benjamín Quesada, climatólogo y profesor del programa de Ciencias del sistema tierra de la Universidad del Rosario, se refirió a los posibles factores de la reciente ola de calor en varias zonas del país y señaló que esa situación se debe en parte a la transición del Fenómeno de La Niña hacia el Fenómeno de El Niño, además de vientos desde el Caribe.

En diálogo con RCN Radio, el experto advirtió que "posiblemente tendremos extremos de calor y sequías en Colombia" durante este segundo semestre, a raíz también del cambio climático.

“Hay que hacer un llamado al Gobierno Nacional y también a toda la sociedad, porque este Fenómeno de El Niño que pasó hace 31 o 30 años en Colombia con la hora Gaviria vació los embalses y fue un testigo que prueba de cómo el sistema colombiano hidroeléctrico es tan sensible. Si a esto le añadimos el cambio climático, pues aquí estamos en puntos de ruptura a futuro, para la provisión de electricidad en todo el país”, añadió.

Agregó que “ya vemos a la ministra de Minas y Energía estar en el Congreso anunciando que no se va a producir un apagón nacional... lo que yo puedo decir es que todavía no tenemos a nivel nacional estudios que nos prueben que a futuro no van a ocurrir apagones, porque el sistema hidroeléctrico es muy sensible".

El climatólogo precisó que “todavía no estamos realmente en el Fenómeno de El Niño, entonces no sentimos totalmente la disminución de lluvia. Esto va a desaparecer un poco dentro de 15 días máximo, pero hay que prepararse para el segundo semestre donde vamos a tener posiblemente extremos de calor y sequías y hay que mirar con mucho detenimiento los embalses”.

De acuerdo con las autoridades, el aumento de las temperaturas se viene presentando con mayor grado en Cali, Medellín, La Dorada, Neiva, Bosconia (César) y Cúcuta, entre otras zonas, con temperaturas aproximadas de 35 grados celcius.

También se han presentado fuertes olas de calor en Sincelejo, Barranquilla y Popayán, además de incendios forestales en poblaciones de Santander y Norte de Santander.

“El paso de La Niña hacia El Niño, puede ser común y sobre todo después de haber tenido varios años de lluvias. Sabemos que tenemos una probabilidad del 75% de que ocurra de aquí a junio o julio”, aseguró el experto.