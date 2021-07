Campesinos que estaban en Villavicencio vuelven a sus tierras en apoyo al Paro Nacional 

Inició el retorno de los cerca de 3.000 campesinos, personas firmantes de paz y grupos étnicos del departamento de Guaviare y sur del Meta que estaban en Villavicencio desde mayo, en el marco del Paro Nacional.

El retorno se dará entre los días 19, 20 y 21 de julio, saliendo desde Villavicencio, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia; desde Villavicencio, Mesetas, Uribe e Inspección de la Julia; desde Villavicencio, Granada, San José de Guaviare, Capricho y Colinas; desde San José de Guaviare, Puerto Nuevo, Nueva Colombia, Cachicamo y La Catalina, y desde San José del Guaviare, el Retorno, La Libertad, La Paz y Calamar.

“Nosotros le cumplimos al Gobierno y a las autoridades porque estuvimos más de 78 días en Villavicencio y no generamos ningún hecho de inseguridad o de atropellos, como si no los ocasiona la fuerza pública cuando llega a nuestros territorios, solo con su poder armado y no con las soluciones que exigimos y necesitamos”, dijo uno de los más de 3 mil campesinos que estuvieron desde mayo de 2021 apoyando el paro nacional.

Estas comunidades inicialmente se concentraron en el municipio de Granada en la Sede de la Universidad de los Llanos entre el 5 y el 13 de mayo y luego se movilizaron a Villavicencio.

Piden a los colectivos en las mesas de trabajo instaladas que se suspendan las fumigaciones, se cumpla con los planes y programas PNIS y se cumplan los acuerdos de paz en los territorios donde habitan los firmantes.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo acompañó a 11 marchas y 4 plantones, 18 reuniones previas al inicio de las mesas. Así mismo, funcionarios de la entidad hicieron presencia permanente en el desarrollo de cada una de las tres mesas (campesina, étnica y firmantes de paz), donde se debatió el pliego de peticiones, lo que generó la realización de 17 espacios de concertación y la firma de 17 actas.

“Vinimos al territorio para verificar el cumplimiento de todo lo dispuesto para el inicio del proceso de retorno de los campesinos que estaban en Villavicencio y que llegaron a acuerdos tras un acompañamiento permanente de la Defensoría, que sirvió como garante en el proceso de instalación y seguimiento a tres mesas de diálogo entre los manifestantes y el Gobierno Nacional, los cuales culminaron este 16 de julio con acuerdos concretos que deberán ser cumplidos”, dijo el defensor del Pueblo Carlos Camargo.