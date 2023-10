Canadá busca colombianos que quieran ir a trabajar: pagan $6 millones, dan tiquetes y alojamiento

En los últimos años, se ha observado un significativo aumento en la emigración de ciudadanos colombianos hacia el extranjero. Según estadísticas proporcionadas por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, alrededor de 547,000 ciudadanos abandonaron Colombia en el transcurso del último año. Este número representa una de las cifras más elevadas registradas en las últimas décadas.

Muchas personas deciden viajar fuera de país para mejorar su estilo de vida o en búsqueda de un mejor empleo, ya que luego de la pandemia se ha venido enfrentado una crisis económica en varios países de Latinoamérica.

De acuerdo al último informe del DANE, la tasa de desempleo en Colombia registró una marcada caída durante el mes de agosto, alcanzando un 9,3%, lo que equivale a una disminución de 1,3 puntos porcentuales.

Pese a esto, el sueldo en la gran mayoría de los trabajos ofrecidos no alcanzan cubrir todos los gastos del hogar, razón por la cual muchas personas toman la decisión de buscar nuevas oportunidades en otros países.

Trabajo para colombianos en Canadá

Por medio de la Agencia Pública de Empleo del Sena compartió una oferta de trabajo en una importante empresa canadiense.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) informó que esta oportunidad de empleo disponible requieren candidatos con formación técnica o tecnológica en el campo de la madera, y se destacó que no se exige conocimiento previo del idioma inglés. En cambio, se enfatizó que la intención es que los empleados seleccionados tengan la oportunidad de aprender y dominar el idioma francés.

El salario de esta oferta de trabajo es de $6.000.000 mensuales con un contrato a término indefinido.

Requisitos: