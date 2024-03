canciller (e) dice que se tomarán su tiempo para solucionar la expedición de pasaportes

El canciller (e) Luis Gilberto Murillo asistió a un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que lo citó en medio de los múltiples episodios que ha tenido la novela de la licitación de los pasaportes en el país.

El funcionario aseguró que los colombianos no se quedarán sin pasaportes, tras indicar que quedan siete meses para adelantar la licitación que permita dar con un contratista que cumpla con las expectativas.

Le puede interesar: Elección de fiscal general: cinco magistrados de la Corte Suprema saldrán de su cargo en abril

“Nosotros tenemos siete meses para solucionar todo lo que tiene que ver con una contratación para seguir produciendo los pasaportes. Tenemos un contrato que no ha sido liquidado, que está en operación y por eso no se tienen que mortificar porque no va a haber pasaporte”, manifestó Murillo.

Murillo agregó que no se dejarán presionar por ningún sector, y que el Gobierno se tomará su tiempo para acabar con esta polémica.

“Yo actúo de acuerdo a la norma y no me dejó presionar. Nos estamos tomando el tiempo para estudiar muy bien este caso y solucionarlo bien, para poder acabar con esta novela”, manifestó el también embajador en Estados Unidos, ante los cuestionamientos de los congresistas.

Murillo, quien reemplaza en el Ministerio de Relaciones Exteriores a Álvaro Leyva, actualmente suspendido por la Procuraduría, volvió a arremeter contra el exsecretario general José Antonio Salazar, asegurando que la decisión de entregar el contrato de los pasaportes a Tomas Greg fue “ilegítima y de abuso de confianza”.

Más información: Exacalde de Tuluá John Jairo Gómez fue imputado por concierto para delinquir y peculado

Finalmente, reiteró que el Gobierno ha requerido los conceptos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Colombia Compra Eficiente y la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para tener “una posición unificada de Gobierno y no descartamos consultas al Consejo de Estado”.

El debate de control político fue suspendido y se retomará el próximo miércoles 13 de marzo por petición de Murillo, quien se reunirá al medio día en la Casa de Nariño con el director de oficina de los Estados Unidos para la política sobre el control de drogas, Rahul Gupta.