Cancillería dice que Dominic debe tramitar visa diferente a la de residente

La Cancillería de Colombia respondió al caso de Dominic Wolf, el youtuber y empresario alemán al que le fue negada la visa de residente en el país.

Citando al Consulado en Frankfurt, el Ministerio de Relaciones exteriores asegura que Dominic no cumplía el requisito de "haber permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por 5 años", requerido para la visa de residente, y por esa razón "no se admite la solicitud inicial".

"En este sentido, el Sr. Wolf puede aplicar a la modalidad de visa que corresponda a su situación", concluye la Cancillería. La visa a la que se refiere la entidad es la tipo M, llamada de socio/propietario (la R es de residentes).

Al respecto, consultada por RCN Radio, la Cancillería dice que Dominic "puede revisar los requisitos que se deben cumplir para solicitar una visa, de acuerdo con la actividad que viene a desarrollar en el país.

"Es importante que reúna los requisitos básicos definidos para poder comenzar el estudio de una solicitud", concluye.

La respuesta se emite después de que Dominic publicó un video en el que expone su situación. El joven alemán se ha radicado en Bucaramanga y dice que desde hace cinco años ha estado pagando impuestos en Colombia.

"He creado una empresa exitosa de llevar turismo sostenible a Colombia. He creado empleo y también he creado mi propia fundación para ayudar a la comunidad vulnerable en Colombia", dice.

En abril, Dominic tuvo que viajar en un vuelo humanitario a Alemania para atender un asunto familiar. Sin embargo, se fue con la promesa firme de "volver a Colombia tan pronto como sea posible", según explicó en su momento en su cuenta de Instagram. Y, en efecto, a principios del mes pasado anunció que ya había comprado el tiquete para regresar a Colombia el 10 de octubre.

Pero este jueves, a nueve días de su viaje, sorprendió a sus seguidores con la noticia del rechazo de la visa de residente. Dominic explica que hace en 2018 pidió la visa M (tramitada por quienes no cumplen los requisitos para la R). Sin embargo, según él, solo se la dieron por dos años: "A mí me la dieron por dos años y ahora se venció. O sea, no me la dieron por tres años, como a los demás extranjeros, aunque yo cumplí con todos los requisitos".

Por este motivo, el joven empresario está pidiendo ayuda para aclarar su situación migratoria en Colombia, un país al que considera su verdadero hogar: "Necesito vivir en Colombia. No necesito más. Colombia es el único país donde yo sí me siento en casa. Acá, en Alemania, no me siento en casa".

Ante esto, los seguidores de Dominic lanzaron una campaña en Change.org para pedir que le den la residencia.