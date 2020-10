Dominic considera que no está siendo tratado como otros extranjeros en Colombia. "No pido un mejor trato que los otros extranjeros en Colombia. No estoy pidiendo que me den una visa más fácil solo porque estoy haciendo videos virales sobre Colombia. Lo único que yo pido es que me traten igual a los otros extranjeros que viven en Colombia y eso es lo que no pasó con mi visa".

Según él, hace dos años, en 2018, pidió una visa tipo M (que se otorga para quienes no cumplen los requisitos de la tipo R): "Según la ley, (la tipo M) se da por tres años. A mí me la dieron por dos años y ahora se venció. O sea, no me la dieron por tres años, como a los demás extranjeros, aunque yo cumplí con todos los requisitos".

Así que ya con la visa M vencida, Dominic solicitó la de residente: "Y ahora, en vez de corregir el error de hace dos años, mi nueva solicitud de visa simplemente fue inadmitida".

"Actualmente tampoco existe otra opción para mí para pedir otro tipo de visa. En estos momentos sigo pagando impuestos, sigo pagando arriendo y sigo pagando seguridad social en Colombia, todo siempre a tiempo y conforme a la ley".

Dominic dice que no sabe qué hacer pues no quiere irse de Colombia: "Por un lado, necesito la salud y el bienestar de mi familia. Por otro lado, necesito vivir en Colombia. No necesito más. Colombia es el único país donde yo sí me siento en casa. Acá, en Alemania, no me siento en casa. Yo sigo acá sabiendo que la cultura colombiana es la que más amo y la más felicidad me trajo a mi vida".