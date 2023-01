El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que ya fue radicada ante la Embajada de los Estados Unidos la solicitud de visa humanitaria para lograr que los familiares de Paula Andrea Durán, quien padece de cáncer terminal, puedan ir a visitar a la colombiana, quien tendría solo un mes más de vida.

"Desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares", señaló la Cancillería.

Cabe resaltar, que hace dos días el esposo de Paula Andrea Durán subió un vídeo, en el que relató la situación por la que está pasando Paula y su familia en Estados Unidos.

"Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alama, me desgarró el corazón, estoy totalmente desgarrado. Tal vez es la peor noticia que he recibido en vida, médicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa, ya mañana me la llevo a mi apartamento, me van a poner a disposición una enfermera 24 horas para que simplemente le calme los dolores, el dolor de cabeza que la está matando lentamente”, dijo Sergio Vega.

Actualmente el hogar de Paula y Sergio está conformado por sus tres hijos, las dos niñas llegaron con ellos a los Estados Unidos con edades de 9 y 4 años y el tercero nació en California y en ese momento fue cuando se enteró que padecía de esta enfermedad terminal.

Ante dicha situación, desde la Cancillería lamentaron la situación por la que pasa la familia y anunció que harán todo lo posible para que la colombiana se pueda encontrar con su familia.

"Seguiremos acompañando a Paula Andrea, a Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad", resaltó el Ministerio de Relaciones Exteriores.