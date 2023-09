Candidatos se desmarcan de Petro, Uribe y hasta Daniel Quintero  

Al respecto, Albert Corredor, candidato a la alcaldía de Medellín, prefirió no mostrarse cercano ni al presidente Gustavo Petro, ni al exsenador Uribe, ni tampoco a Daniel Quintero.

Dijo que él es candidato de la gente porque así lo avalan las más de 300.000 firmas presentadas en la Registraduría. En ese sentido, Corredor se ha defendido para despejar dudas de que estuviera siendo apoyado por Daniel Quintero, Uribe o Petro.

“Yo no soy el candidato de Uribe, yo no soy el candidato de Petro. Daniel Quintero tiene su candidato que es Juan Carlos Upegui. Decir que me voy a bajar de la candidatura no es viable. No hemos tomado decisiones de coaliciones. Si Dios lo permite, vamos a ganar la Alcaldía de Medellín”, insistió en un reciente debate.

Ahora bien, aunque admitió que tiene una buena amistad con Daniel Quintero que data de hace muchos años, señaló que también tienen diferencias políticas.

Por eso, fue claro en advertir: “No le debo nada a ningún político ni a ningún empresario”. En ese sentido, dijo que su campaña ha sido financiada de su patrimonio familiar.

Por último, Albert Corredor insistió en que quiere ser un “gerente” que ponga en orden en Medellín y que resuelva los problemas estructurales de la capital antioqueña.