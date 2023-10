Capitalización de Tigo-UNE se complica: ¿Por qué?

En un nuevo comunicado, Millicom se dirigió hacia EPM para repasar lo que ya parecían haber acordado con respecto a la capitalización de Tigo-UNE, donde recalcó los puntos en los que está de acuerdo acerca del diseño de propuesta que les envió EPM el viernes 6 de octubre, así como en los puntos que no están dispuestos a negociar.

Millicom acepta la condición de EPM de extender la Cláusula de Protección al Patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2026 y confirma que están de acuerdo con, eventualmente, comprar las acciones de Tigo-UNE que EPM adquiera en medio de la capitalización conjunta que realizarían ambas compañías por un total de $600.000 millones, es decir $300.000 millones de pesos cada una.

Ahora bien, con respecto al borrador de la propuesta que EPM le había presentado a Millicom el pasado 6 de octubre, en el que indica que el valor de la acción deberá ser fijado por un tercero y no por mutuo acuerdo, y que el plazo de un año para decidir si venden sus acciones debe ser mayor, Millicom expresa que no será flexible en este caso porque asegura que EPM busca que haya ‘‘una obligación financiera adicional que opere onerosamente sólo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo’’.

Millicom ha calificado este punto como desequilibrado e injusto, indicando que en ese escenario EPM está pidiendo ‘‘adicionalmente, a Millicom asumir lo que sería una obligación financiera, contable y legal, de valor indeterminado e incierto, y de naturaleza adicional y asimétrica, sólo para Millicom’’.

Por este hecho se hizo un llamado a EPM para que no retroceda en lo que ya se había puesto sobre la mesa, para así capitalizar en conjunto a Tigo-UNE, e incluso Millicom señaló que podría ampliar un poco el plazo de negociación de la acción, para así poder ‘‘acarrear esta negociación’’, pero que seguirán en su posición a propósito del valor que debe ser entre ambas compañías.