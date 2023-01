Cara a cara en la JEP entre el general (r) Arias Cabrales y víctimas del Holocausto del Palacio

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JE) le hicieron un nuevo llamado de advertencia al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales para que en una última oportunidad y en audiencia pública, haga un aporte de verdad pleno sobre los graves hechos ocurridos en el marco del operativo de retoma del Palacio de Justicia, o de lo contrario será expulsado de ese tribunal.

Con este llamado de atención se inició en la sede de la JEP la audiencia en la que se presenta un cara a cara entre el oficial (r) y los familiares y abogados de las víctimas de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia, quienes después de más de 37 años insisten en reclamar justicia y verdad sobre esos hechos.

Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán Hernández, quién era mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, confrontó al oficial y lo cuestionó por negarse a colaborar y develar los delitos cometidos sobre sus familiares.

“Señor Jesús Armando Arias, hoy me pregunto cómo ha podido usted vivir casi 38 años con el conocimiento de lo ocurrido con nuestros familiares en cuanto a su retención, tortura, desaparición y posteriormente, asesinato”, dijo Sandra Beltrán.

Asimismo, la mujer aseguró que "señor Arias qué opina usted de mi dolor, usted se acogió a la JEP y sin embargo, no ha dicho nada, no ha aportado nada a la verdad y sobre todo no demuestra la intención de hacerlo”.

La magistrada también se sumó en hacerle un llamado al general Arias Cabrales a no defraudar a las víctimas, ni a la JEP, ni ha todo Colombia que le ha apostado a la paz y lo conminó a hacer un aporte de verdad pleno sobre los graves hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.

“Debe ser un aporte de verdad, pleno y concreto general (…) usted tiene derecho a guardar silencio, pero en este espacio de la JEP usted no goza de ese derecho y podría perder el tratamiento especial de la justicia y su posibilidad de estar en este tribunal y sería expulsado de la JEP y regresar su caso a la justicia ordinaria”, advirtió la magistrada Saldaña.

A su turno, Deborah Anaya hija de Norma Constanza Esguerra, quien el 6 de noviembre de 1985 llegó al edificio del Palacio de Justicia para dejar en la cafetería un encargo de pasteles y empanadas, clamó al oficial que sin más excusas le diga qué pasó con su madre y sus restos.

“Usted cometió errores, las personas cometen errores y yo hoy vengo acá no para juzgarlo, sino a pedirle que por favor en su humanidad, usted nos ayude a contar esa verdad, porque los errores ya están ratificados, hay una sentencia de la Corte Interamericana, una condena al Estado Colombiano (…)", dijo.

También indicó que “yo lo quiero invitar a que hoy nos ayude a contar esa verdad. Usted ya está llegando a una etapa de su vida en la que ya pronto partirá de esta tierra y es momento de que nos diga a nosotros como familiares, qué fue lo qué pasó con ellos, por cadena de mando usted lo sabe, que su jerarquía lo hace responsable y lo que pasó debajo de su mando y de los demás generales involucrados, usted debe asumirlo. La respuesta no puede ser que no sabía”.