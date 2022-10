Caremonja, mejor amigo del Tino, le echó vainazo al congresista que fuma marihuana

Muchos usuarios de redes sociales cuestionaron el mensaje a modo de crítica de Caremonja, recordándole que él y su amigo el Tino se caracterizaron por su gusto por la fiesta y la vida nocturna, por lo que cuestionaron su mensaje.

Por su parte, el mismo Daniel Carvalho respondió el mensaje de Caremonja y se lo tomó con humor: "Te ves DI VI NO", respondió.

¿Qué más dijo Carvalho sobre la marihuana?

En respuesta a los argumentos que se presentaron en la plenaria, el representante señaló que ‪“la semana pasada me hice 18 exámenes médicos, el doctor los reviso y me dijo que tenia bajarle a la sal, a la azúcar, al café y al cigarrillo, le pregunté ¿y la marihuana? me dijo, tranquilo”.

‪“A mi el consumo no me ha hecho daño, no he llevado a problemas con la ley, ¿saben que me ha hecho daño?, la estigmatización, de personas que piensan que tener el pelo así o fumar, soy un peligro para la sociedad”‬, recalcó él congresistas en respuesta a integrantes del Centro Democrático.