150 mercados para adultos mayores se dañaron en el centro de acopio de Valledupar

Indignados están los habitantes de Valledupar por un video que se conoció en las últimas horas, en el que se ven decenas de mercados en mal estado. Las ayudas debían ser donadas a adultos mayores.

Fue la misma comunidad la que alertó a las autoridades sobre los mercados que estaban en la terraza de una vivienda en el barrio los Mayales, en el sur de la ciudad.

“¿Qué hacen esos mercados en una vivienda de un particular? Tanta gente que sigue pediendo comida y ver cómo se debe tirar a la basura el alimento, me indigna. Por eso exigimos que se sepa por qué no se entregaron estas ayudas”, dijo un líder del sector donde encontraron las bolsas de alimento, marcadas con el sello de ‘Colombia está contigo’.

Lea también: Por aumento de contagios ordenan restricciones en Atlántico: restringen el comercio

De acuerdo a estas denuncias, la Secretaría de Gobierno municipal aseguró que los mercados descompuestos fueron contratados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a través de un operador privado, que informó que las ayudas se mojaron tras las lluvias en el centro de acopio que había suministrado la gobernación.