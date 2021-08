56 viviendas resultaron afectadas por vendaval en barrios de Soledad (Atlántico)

Luego del fuerte vendaval registrado después del mediodía en sectores del municipio de Soledad, representantes de los organismos de socorro que atendieron la emergencia confirmaron que 56 casas sufrieron daños y desprendimiento de tejados.

Tras la incidencia del percance natural, las autoridades y organismos de socorro adelantaron un procedimiento de verificación para evaluar el estado de las casas y las familias afectadas.

El mayor Néstor Armando Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, entregó reporte de daños en el barrio de Viña del Rey, el cual culminó en horas de la tarde por la realización de unas manifestaciones en el sector que fueron dispersadas por la Policía.

“En este momento ya se ha realizado la evaluación de los daños y lógicamente el censo de 38 casas en el sector de Viña del Rey... Hasta el momento no tenemos personas afectadas, no hay personas heridas, únicamente daños materiales”, indicó el alto oficial.

En el barrio Villa Adela se contabilizaron 18 viviendas afectadas, hasta el momento en que se pudo adelantar la actividad de censo de familias que fue en horas de la noche.

En el punto de calamidad hace presencia un grupo de miembros de organismos de socorro.

“Tenemos dos grupos al mando de un funcionario; tenemos ocho voluntarios, también tenemos dos equipos de Ponalsar, dos equipos de Bomberos de Soledad y un equipo de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio”, agregó el jefe del organismo de socorro.

La Oficina de Gestión del Riesgo realiza un acompañamiento a los damnificados que sufrieron daños de consideración en sus viviendas.

“Hay varios damnificados; ya la Secretaría de Gestión del Riesgo del municipio está mirando el inventario de qué es lo que se le puede apoyar, lógicamente hoy no les van a hacer el apoyo, lo van a hacer el día mañana. Que van a dormir a la intemperie no creería, pues todas las casas no quedaron totalmente afectadas, pero se les puede organizar un sitio donde puedan dormir esta noche”, puntualizó el Mayor Néstor Armando Rodríguez.