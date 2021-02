La Policía Metropolitana de Barranquilla intervino una discoteca ubicada en el barrio Simón Bolívar en el sur de la ciudad, donde fueron sorprendidas más de 80 personas violando las medidas sanitarias adoptadas en medio de la pandemia.

Un grupo de agentes llegaron hasta el establecimiento llamado 'Songo Sorongo', en compañía de unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y los diferentes grupos preventivos y operativos, intervinieron la "covid-fiesta" que se estaba realizando en ese lugar.

Lea también: Decretan toque de queda y ley seca para sábado y domingo de Carnaval virtual, en Barranquilla



Cabe mencionar que las autoridades descubrieron a los asistentes del evento, tras información que fue publicada en las redes sociales y en la que se hacía la invitación a un evento musical que se realizaría en la discoteca.

Uniformados del sector Simón Bolívar en el sur de Barranquilla, lograron ubicar la discoteca y descubrieron a más de 80 personas que no estaban respetando el distanciamiento social. El lugar fue cerrado por 10 días.

Entre tanto, 15 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la UCJ y se impusieron 40 comparendos por la violación a las medidas sanitarias para prevenir el contagio y la propagación de la covid-19.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Nelson Patrón, también se refirió a estos hechos.

"Las medidas decretadas por la Alcaldía son claras, las fiestas no están por encima de la vida y es por esto que hemos suspendido este establecimiento en el barrio Simón Bolívar, por lo que no podrá funcionar por 10 días al no cumplir con los protocolos de bioseguridad", dijo.

Lea además: Ejército apoyará operativos contra 'covid-fiestas' en Atlántico

Patrón hizo un llamado a los diferentes establecimientos de la ciudad, con el fin de que brinden espacios seguros para la salud de todos y seguir mitigando el contagio de la covid-19 en Barranquilla.