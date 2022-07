A bogotano le cobraron $110.000 por una ostra que le ‘regalaron’ en Cartagena

Siguen las historias de turistas que han sido robados o estafados en las playas de Cartagena, así como los cobros excesivos. Y es que, en días anteriores, una joven denunció que le cobraron $ 250.000 por una carpa en la playa.

Ahora se hizo público otro caso de abuso con las tarifas en la ciudad amurallada. Se trata de Julián Alvarado, un bogotano que el pasado lunes festivo estuvo con su pareja en las playas de Barú.

“Pasó un vendedor ofreciendo cangrejos y ostras, me entregó una y me dijo que era un regalo, que era de mal gusto no recibirle el regalo que le ofrecía. Le dije que muchas gracias y me entregó el supuesto regalo”, dijo el joven.

El sujeto relató que, al aceptar la muestra gratis, el vendedor empezó a desempacar el producto y luego se lo cobro.

“Cuando se levantó dijo que le debía 110.000 pesos. Le dije que no tenía ese dinero, mi esposa se metió y dijo que no le iba a pagar nada, que si quería trajera a la Policía, porque no íbamos a pagar absolutamente nada”, afirmó el turista.

En medio del alegato, finalmente la esposa del joven le dio 15.000 pesos al vendedor y el momento, que se suponía era para descansar, terminó en disgusto.