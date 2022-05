A la exesposa de Diomedes Díaz la robaron con pistola en Barranquilla

La madre de tres hijos del famoso Diomedes Díaz no pudo ni reaccionar a tal evento, pues el hombre la amenazó con una pistola y en medio del susto, Betsy Liliana quedó en shock y solo dejó que el ladrón se saliera con la suya.

"Fue un momento de susto. Yo estaba mirando algo en una vitrina, cuando aparece un sujeto con un arma y me grita que me quede quieta o me pega un tiro. Yo quedé ahí pálida y paralizada, mientras él me quita todas mis pertenencias", dijo Betsy Liliana.

Hasta el momento, las autoridades pertinentes se encuentran investigando el caso, aunque González aseguró que lo importante es que ella está sana y salva.