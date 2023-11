Abogado que vigila escrutinios en Santa Marta denunció amenazas de muerte

El abogado Jesús David Rodríguez, quien se encuentra en la ciudad de Santa Marta realizando seguimiento al proceso de escrutinio a los votos que recibieron los aspirantes a la Alcaldía de la ciudad, denunció que recibió amenazas de muerte en su contra por estar vigilando el proceso de conteo de votos.

La denuncia la hizo el abogado en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo este marte 7 de noviembre, en el centro de convenciones estelar Santamar, al sur de la ciudad, donde se encuentran las arcas triclaves que contienen los votos de los candidatos Carlos Pinedo Cuello y Jorge Agudelo Apreza, quienes se disputan el cargo a la alcaldía de Santa Marta.

El abogado aseguró que, en por lo menos tres ocasiones, él y su firma de abogados, han recibido amenazas de muerte a través de unas llamadas telefónicas.

“Las llamadas han sido intimidantes, nos han advertido que no sigamos en la ciudad, y nos han advertido que no sigamos en el procedo de escrutinio, lo han hecho con palabras soeces, nos han dicho que lo mejor que podemos hacer es retirarnos del proceso o de lo contrario van a proceder en nuestra contra, pero queremos decirles a esas personas que nos amenazan, que no tenemos miedo y que vamos a continuar trabajando hasta el último día de los escrutinios en Santa Marta”.

El especialista aseguró que no sabe quién o quiénes son las personas que lo han estado amenazando, pero dejó claro que, ya puso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, para que den con los responsables de dichas intimidaciones.

Es de anotar que, el abogado Jesús David Rodríguez, en medio de su proceso de vigilancia a los escrutinios, denunció la semana pasada que, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson dio la orden de cambiar a las personas encargadas de custodiar las arcas donde se encuentran los votos que obtuvieron los candidatos a la alcaldía distrital.

El abogado denunció que “la alcaldesa Virna Johnson fue quien dio la orden de cambiar a los claveros, y lo hizo a través de un acto administrativo que expidió, donde expresó que 23 de los calveros fueron removidos, supuestamente por quebrantos de salud”.

En la denuncia realizada la semana pasada por el abogado Rodríguez, aseguró que “la señora Johnson expidió el decreto 324 del pasado 31 de octubre de 2023, por medio del cual realizó una modificación en el listado de las personas que encabezaban la lista de claveros, para nombrar a personas que actúan en calidad de contratistas en la alcaldía de Santa Marta”, puntualizó.