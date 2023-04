Absurdo accidente fluvial deja 3 muertos en Bolívar: buseta cayó de un ferry al río Magdalena

Una tragedia se registró en la mañana de este lunes en el municipio de Morales, en el sur de Bolívar, cuando un bus que cubría la ruta Bodega Central (Bolívar) - Aguachica (Cesar) cayó al río Magdalena.

El vehículo transportaba a doce pasajeros, de los que se reportaron tres personas desaparecidas. Fue hasta el mediodía que lograron sacar el vehículo para rescatar los cuerpos. Sin embargo, solo hallaron uno de los tres desaparecidos.

El gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel, relató lo sucedido: "Venía un vehículo cruzando en el ferry de la vereda Aura María, perteneciente a Gamarra (César) e iban a cruzar al departamento de Bolívar. Al parecer, el vehículo venía engranado, es decir cuando apagaron el vehículo no le sacaron todos los cambios y cuando intentaron encenderlo se fue derecho al río; no pudieron hacer nada para evitar este hecho".

All mandatario agregó que "fueron reportadas tres personas desaparecidas. Desde que se registró este siniestro fluvial las autoridades iniciaron las tareas para rescatar el vehículo que quedó sumergido a 10 metros de profundidad y donde se deducía que quedaron atrapados los cuerpos".

Luego de horas de rescate, con apoyo de la comunidad, se logró sacar el vehículo y se recuperó un solo cuerpo. Las otras dos personas, al parecer, fueron arrastradas por la corriente. Las autoridades continúan con la búsqueda.

Las personas fueron identificadas como Isaías López Ojeda (9 años), Arelis Rodríguez (59 años) y Deivis Andrés Márquez (19 años). Las demás personas lograron salir del vehículo cuando este cayó al río.