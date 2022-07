Abuso a turistas en Cartagena: Les cobraron $250.000 por sentarse en una playa

Los colombianos disfrutan irse de viaje y conocer las diferentes culturas y paisajes que tiene el país. Sin embargo, aquellos paseos no siempre resultan como uno lo espera.



Recientemente se conoció el caso de unos turistas que quisieron tomarse un descanso en Cartagena, pero no contaban con que les iban a “ver la cara” y les salió más cara la ida de lo que pensaban.

Febe López, una colombiana, llegó al norte de Colombia a pasar su puente festivo con unos acompañantes.



Al llegar a Playa Blanca decidieron sentarse y estar aproximadamente tres horas disfrutando del clima y la buena compañía. Minutos después serían sorprendidos por una factura que los dejaría sin aliento.



En Twitter López denunció que le estaban cobrando $250.000 en servicio por haber estado sentada en una playa pública.



La joven disgustada indicó que la amenazaron a ella y a las personas con las que estaba si no pagan lo que les pedían.



Asimismo, indicó que “negociamos en 30 mil las sillas + el consumo. Al final me entero que los 250 mil iba incluido: 1. El trabajo de ellos del cual no se cual fue ya que dure 3 horas allí. 2. Seguridad (según vigilancia para que nadie nos robara) 3. Que tenían que pagarle al de la basura”.

Luego de hacer el denuncio, varias personas la apoyaron, pero otras opinaron que debieron preguntar antes de llevarse tremenda sorpresa.