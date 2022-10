Accidente de avión en Santa Marta: Aerocivil asegura que piloto colabora con investigación

Luego de conocerse el siniestro aéreo ocurrido durante el pasado domingo con un avión en la ciudad de Santa Marta, el cual terminó saliéndose de la pista y atropellando a miembros de una familia que se encontraban en una playa aledaña, la Aerocivil ha venido pronunciándose frente a dicha situación.

Y es que este lamentable caso dejó como saldo a un niño de 3 años muerto, otra menor y su abuela heridas de gravedad. Además, hay nueve personas con afectaciones leves que son atendidas en centros asistenciales.

Francisco Ospina, director encargado de la Aerocivil, precisó que, “la aeronave en la que se transportaban un total de seis pasajeros tuvo un percance durante el despegue, derivado de esto debe hacer un aterrizaje forzoso y se va más allá de la frontera de la pista, rompe el cerramiento e impacta con algunos peatones”.

El representante de la Aerocivil indicó este martes que la aeronave entró en una cadena de custodia, y el esclarecimiento de los hechos quedó a cargo de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes que ya desplazó una comisión de trabajo a la ciudad de Santa Marta. Asimismo agregó que la empresa aseguradora también está en dicha ciudad para tener contacto directo con las víctimas y sus familiares.

Frente a las causas que pudieron desencadenar este siniestro, el director encargado de la Aerocivil señaló que “aquí pueden haber muchas causas y todas entran dentro de la evaluación del equipo investigador, pero como Aerocivil somos ajenos a la gestión directa de la Dirección Técnica de Investigación, por lo que no tengo mayor información frente a esas hipótesis que se han empezado a confirmar o descartar”.

Agregó que, desde el punto de vista operacional, puede haber fallas en los controles de vuelo, en la planta motriz, una anormalidad durante el despegue, error en el sistema de frenos, por lo que consideró que era muy prematuro hablar de una hipótesis fuerte y será el equipo investigador el encargado de determinar en los próximos días lo que sucedió.

Dadas las quejas y denuncias en redes sociales en las que se afirma que el piloto de la aeronave habría huido, una vez ocurrido el accidente y estaría evitando poner la cara ante lo sucedido, el director encargado de la Aerocivil desmintió dichas afirmaciones.

“Tengo entendido que estas denuncias son de personas por fuera de la aeronave, los ocupantes de la aeronave no sufrieron ningún tipo de lesión, y esta información confirmándola desde este lunes, no es real, el piloto ha estado en Santa Marta a disposición de la autoridad de investigación de accidentes, atendiendo los requerimientos, respondiendo las preguntas, seguramente no ha tenido contacto con las víctimas y sus familiares, porque seguramente tendrá su congestión respecto al caso”, puntualizó Ospina.