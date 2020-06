Acusaciones de entes de control "son puro show mediático": alcalde de Cartagena

En menos de una semana, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, arremete nuevamente contra los entes de control.

Hace unos días, cuestionó al contralor general, Carlos Felipe Córdoba, por el caso de responsabilidad fiscal en su contra por presuntos sobrecostos en la contratación durante la pandemia; esta vez, el mandatario señaló que los entes de control lo acusan “para hacer shows mediáticos, porque a la hora de la verdad no pasa nada”.

“¿Dónde estaban los entes de control cuando hicieron feria con las comidas de los niños con las famosas pechugas a $40.000?, ¿dónde estaban cuando se eligió a la contralora Nubia Fontalvo sin cumplir los requisitos de Ley?, ¿dónde estaban cuando quedaron inconclusos los hospitales en Cartagena?, puro show mediático de los organismos de control”, enfatizó el alcalde Dau.

“No he sido notificado de la investigación de la Contraloría General de la República”

El acalde cartagenero indicó que "a la hora de condenar, no hacen nada, show mediático cuando el contralor general anunciaba ante todos los medios el caso de mi investigación, hasta el día de hoy, todavía no me han notificado, le dan la información a todos pero no se toman el trabajo de informarme”.

Al poner en duda las investigaciones de los entes del control, Dau Chamat asegura que han pasado solo seis meses de su gobierno, “y vienen a cuestionar los contratos de ahora, cuando hay miles de millones de pesos perdidos de años anteriores. Yo no soy hampón, mis funcionarios no son hampones, vengan que yo no les tengo miedo”.

Frente a estos hechos, el alcalde asegura que, “es una conspiración para atacar al único alcalde que ha luchado por la corrupción desde hace tiempo”.

“Antes, todos los años, se perdían más de un billón de pesos y por eso están dolidos, hoy en día no solo la clase política, también los órganos de control están sobre mí, y ellos hacen parte de la misma rosca”, añadió.

Esta semana se dará a conocer “el libro blanco” que contiene denuncias de los hallazgos en cada una de las dependencias del Distrito de Cartagena

Por otra parte, el alcalde manifestó que, en los próximos días hará público algunos hallazgos dentro de las secretarías de la alcaldía, investigaciones que, al parecer, le ha hecho seguimiento desde que inició su gobierno.

“Esto es contra los que se estaban robando la plata de los cartageneros, esto lo teníamos retrasado porque se nos atravesó el Covid-19, estamos sacando este “libro blanco”, que contiene hallazgos contundentes y espero que los organismos sean igual de diligentes”, precisó Dau.

Indicó además, “mientras se sigan robando el 70% del presupuesto de Cartagena, nunca va a alcanzar la plata para arreglar esta situación. Voy a trabajar para que estas conductas no vuelvan a suceder, mi fortaleza son los cartageneros, ese ciudadano del común que quiere un gobierno transparente. Yo solo no puedo, necesito de ustedes para salir adelante”.

Actualmente Cartagena tiene una deuda financiera, “posiblemente, y esto es algo que no lo hecho público, pueda que Cartagena se acoja a la ley 550, a declaramos en quiebra, por el hueco que nos han dejado”, concluyó Dau Chamat.