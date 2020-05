Adelantan plantón en Barranquilla para exigir información sobre familiares atendidos

Un grupo de personas que aseguran ser familiares de pacientes atendidos en el Centro de Atención Médico Integral Oportuna, Camino, Adelita de Char, en Barranquilla, adelantó un plantón frente a las instalaciones de la unidad médica, denunciando presuntas irregularidades en el servicio de la entidad.

De acuerdo a los responsables de la manifestación, sus familiares están siendo atendidos como si fueran pacientes de la COVID-19. En un video se registra el plantón y las denuncias de las personas.

Una mujer, que se identificó como hija de una paciente, tomó la vocería del grupo y expresó lo que los motivó a realizar el plantón.

“Todas las personas que hemos traído aquí, así sea por un dolor en el dedo, nos dicen que es COVID. Automáticamente, la persona entra y no tienen ninguna prueba, porque ya yo fui y entré a Secretaría de Salud y me dicen que a mi mamá no le han hecho nada de eso. Exijo ver a mi mamá”, señaló la mujer.

Ella, que al igual que los demás manifestantes portaba tapabocas, aseguró que quiere trasladar a su madre a otro centro asistencial.

Otro manifestante, visiblemente alterado, también denunció un caso sucedido con su abuelo.

“El abuelo mío murió y enseguida dijeron que era por la COVID-19. Él llegó bien, por lo que estamos esperando a que lleguen las pruebas, ya que no están dando ninguna prueba de que sí es positivo”, afirmó el ciudadano.

Una vez se presentó la manifestación, unidades del Esmad de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegó al establecimiento médico para evitar posibles enfrentamientos o disturbios.

Sobre la protesta, el Secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza, se pronunció asegurando que los protocolos del Ministerio de Salud impiden la visita a pacientes.