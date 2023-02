Adiós a Joselito, adiós al Carnaval de Barranquilla

Durante el cortejo fúnebre, que partió de la carrera 47 con calle 84, y finalizó en la carrera 54, al norte de la ciudad, intentaron revivirlo, pero no fue posible, ya era muy tarde. Sin embargo, sus suegras lo seguían con la esperanza de que resucitara para que respondiera por los retoños que dejó.

“Ya mi hija está a punto de parir, en poco va a romper fuente y necesito que me responda, me tiene que responder porque si no lo hace ahora, le toca el otro año, pero esto no puede quedar así”, decía una y otra vez, una de sus suegras.

Natalia de Castro, la actual reina del Carnaval de Barranquilla, no fue ajena a ese dolor y melancolía, puesto que con ‘Joselito’ se fueron muchos días alegres. No obstante, quedaron muchos recuerdos.