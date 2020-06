Adulto mayor murió hace más 24 horas y el cuerpo sigue en su casa

La familia Porto no sale de su asombro con la situación que le tocó vivir, luego que uno de sus familiares completara más de 24 horas de fallecido y ninguna entidad llegara a sacar el cuerpo de su vivienda, ubicada en el barrio Las Flores de Barranquilla.

Se trata de Hernán Porto, un adulto mayor de 95 años de edad, que según sus familiares falleció por causas naturales, producto de una diabetes que padecía además de complicaciones respiratorias.

En diálogo con RCN Radio, Maryis Porto manifestó: "La verdad que esto es una pésima situación porque prácticamente mi papá murió a la 1:20 de la tarde del jueves y es la hora y nada que lo vienen a buscar. Quedaron de venir unas personas a embalarlo, pero es la hora y nada que se aparecen", se quejó.

La hija de Don Hernán agregó en sus declaraciones: "Qué falta de respeto de esa de entidades, la funeraria y la Secretaría de Salud distrital. Mi papá no se merecía esto. Él lamentablemente presentaba su problema de diabetes y hace menos de un mes y medio le amputaron la pierna. Se complicó porque tenía líquido en los pulmones y como le dio un exceso de tos, se puso muy mal y se nos fue".

"El problema de todo esto es que uno de nuestros familiares entregó, de manera equivocada, los datos personales de mi papá y creyeron que se trataba de un contagiado con el Covid-19, pero eso no es cierto, fue por la diabetes. Pero no todo queda ahí, porque además de la demora, me querían cobrar más de 300.000 pesos por cubrirlo", dijo Maryis Porto, hija del fallecido.

Familiares aseguran que denunciarán antes las autoridades competentes esta negligencia en contra de las familia sobre todo por el tiempo de espera para llevarse el cuerpo.