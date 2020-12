Advierten contagio masivo de coronavirus en submarino de la Armada en Cartagena

Con preocupación por el incremento de contagios, familiares de los miembros de un submarinos de la Armada dieron a conocer que en una flotilla hay alrededor de 15 personas contagiadas con covid-19 y lo relacionan con el incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

“Se presentó un nuevo aislamiento y se acató la orden, al parecer se cumplieron con los protocolos de bioseguridad y estaba todo en orden, pero a partir del mes de noviembre, nuevamente los aíslan y acuartelan dentro de la base, desconociendo que ahora se trata de un aislamiento selectivo; sin embargo, ellos pueden tener sus propias reglas, pero consideramos que se debe hacer de la mejor manera”, dijo el familiar de uno de los tripulantes.

y añadió: “En noviembre se presentaron diversas situaciones dentro de la flotilla, y se violaron las normas de bioseguridad, situación que fue manifestada por miembros de la tripulación”

Puede interesarle: "En este momento no es necesaria la prueba PCR para viajeros": doctor Carlos Álvarez

Dijo además que, “a raíz de eso, un compañero de ellos manifestó que se sentía mal, con fiebre y otros síntomas, y toman la decisión de hacerle la prueba para evitar el riesgo con los demás”, reveló.

Confirmó el familiar de uno de los tripulantes que, frente a este caso, decidieron hacerle las pruebas a los demás, y confirmaron que al parecer hay 14 o 15 de ellos con el virus.

“Estos tripulantes, en especial del ARC 'Intrépido', han estado en acuartelamiento obligatorio desde el mes de mayo, con un receso de septiembre y octubre; sin embargo, siento que las acciones que se han venido tomando no son las acertadas, porque no hay distanciamiento, no se está respetando el 35% del aforo en lugares cerrados, no ventilados, no se está haciendo trabajo por alternancia, no se están brindando las condiciones mínimas de bioseguridad”, sostuvo.

Lea también: Nueva masacre en Cauca: cuatro indígenas fueron asesinados

La preocupación de la familia radica en que, al parecer, serán acuartelados nuevamente este mes, descartando el aislamiento en sus viviendas.

“Creo que deberían ser aislados en sus viviendas, pero sucede que serán nuevamente acuartelarlos en diciembre, sin tener conocimiento si son positivos o no; eso está afectando a la familia económicamente, ya ellos allá tienen gastos de alimentación, y afectan mi integridad física porque ellos salieron el tres de diciembre, y los llaman nuevamente a decirle que los van a aislar”, aseguró otro de los familiares.