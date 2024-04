Advierten posible crisis financiera en el sistema de salud del Atlántico

Harry Canedo Acosta, diputado en el Atlántico, advirtió que el sistema de salud departamental, podría presentar una crisis financiera debido a una millonaria deuda que se registra en el sector.

Cabe recordar que el sistema de salud en el Atlántico está conformado por una red hospitalaria que, en conjunto, se denomina Empresa Social del estado (ESE) Universitaria del Atlántico. Según el diputado, el sistema adeuda más de 86 mil millones de pesos y eso podría desencadenar un colapso.

"Este sistema está trabajando desfinanciado. Desde la creación no tuvieron en cuenta que habían unos hospitales que no generaban realmente lo que debían generar y esto comenzaría a acarrear lo que hoy tenemos. El departamento del Atlántico arrastra deudas que superan los 86 mil millones de pesos y sigue creciendo, como digo yo, porque esto es una bola de nieve. Los productos que venden hoy nuestros hospitales, que pertenecen a esta red de servicio, no facturan lo que hoy tienen en deuda", señaló Canedo.

El diputado indicó que desde la Asamblea se estará liderando un debate sobre la situación del sistema para proponer alternativas que permitan subsanar las deudas.

"Vamos a estar muy prestos a ver si este sistema va a continuar en el departamento del Atlántico o si nos toca mirar qué podemos hacer para que la salud de nuestra gente mejore. Las deudas son muy altas, el sistema no es viable y debemos darnos cuenta ahora antes de que de pronto entre en crisis", enfatizó Harry Canedo.

La Empresa Social del estado Universitaria del Atlántico fue conformada durante la pasada administración encabezada por la exgobernadora Elsa Noguera. Harry Canedo Acosta recalcó que las deudas le competen únicamente a la Gobernación porque se trata de un sistema departamental, y por ende, el Gobierno Nacional no tiene injerencia.